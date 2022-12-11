В Петербурге рухнула выдача автокредитов

С января по октябрь 2022 года в Петербурге были выданы автокредиты на общую сумму 36,5 миллиарда рублей. Это на 43,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2021 года — 64,9 миллиарда рублей). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем город входит в ТОП-30 регионов-лидеров по объемам выдачи кредитов на автомобили. Санкт-Петербург занимает в этом рейтинге третье место.

Интересно, что в целом по стране с января по октябрь 2022 года банки выдали автокредиты на общую сумму 546,2 миллиарда рублей. Однако эта сумма на 41,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (в январе-октябре 2021 — 930,5 миллиардов рублей). Эксперт объяснил, почему снижается выдача автокредитов в России.