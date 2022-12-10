Эксперт объяснил, почему снижается выдача автокредитов в России

С января по октябрь 2022 года в России банки выдали автокредиты на общую сумму 546,2 миллиарда рублей. Однако эта сумма на 41,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (в январе-октябре 2021 — 930,5 миллиардов рублей). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать показатели с пандемийным 2020 годом, то снижение не такое существенное — 10% (тогда было выдано автокредитов на 607,2 миллиарда рублей за 10 месяцев).

«В свою очередь существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле этого года, но и общим дефицитом новых автомобилей», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что с 2023 года в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В том числе есть изменения и для российских автомобилистов. В частности, с 1 марта 2023 года вступит федеральное постановление, связанное с сокращением требуемых документов для кандидатов при прохождении экзаменов на получение водительского удостоверения. Например, уже не нужно будет приносить медицинские заключения о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом.