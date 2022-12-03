Права по-новому: что ждет автомобилистов в 2023 году

С 2023 года в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В том числе есть изменения и для российских автомобилистов.

Минимизация документов

С 1 марта 2023 года вступит федеральное постановление, связанное с сокращением требуемых документов для кандидатов при прохождении экзаменов на получение водительского удостоверения. Например, уже не нужно будет приносить медицинские заключения о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

Эти данные сотрудники ГИБДД смогут запросить в онлайн-формате у федерального минздрава. Уточним, что это не означает, что не нужно проходить врачей. Это все также требуется, но можно не приносить подтверждение в бумажном варианте.

Автоматическое продление прав

С апреля автоматически начнут продлевать водительские права. Однако это коснется не всех: речь идет о тех правах, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Для этих водителей права автоматические продлятся еще на три года.

Соответственно, водители смогут не продлевать свои права, штрафовать за это никто не будет. У сотрудников ГИБДД будет отражена информация о том, что права будут продлены. Однако есть исключение: если вы хотите выехать за границу и использовать там права, то их придется продлить.

Новые причины для аннулирования прав

С марта следующего года также начнут действовать новые основания для аннулирования водительских удостоверений. Например, основанием могут стать подложные документы.

Могут отобрать права и в том случае, если у водителя появятся противопоказания или ограничения к управлению транспортным средством. Это же произойдет, если вы не явитесь на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование после аннулирования их медицинского заключения.