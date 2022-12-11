Эксперты рассказали, каких сотрудников ищут петербуржские компании

В Петербурге растёт число вакансий для кандидатов с большим опытом работы (от 6 – 10 лет и более). Соответственно, петербуржские компании все больше интересуются специалистами зрелого возраста.

Только в ноябре, по сравнению с октябрем, количество вакансий для таких работников в Петербурге возросло на 67%. Чаще всего таких специалистов ищут в сфере «Строительство и недвижимость». Здесь 27% вакансий для опытных кандидатов от всей массы таких предложений за

С таким серьезным стажем хотят видеть специалистов и работодатели из производственной сферы (25% предложений о работе), ИТ-сфера (17%). Не прочь найти сотрудника зрелого возраста и в сфере бухгалтерии, транспорта и логистики, а также в медицине и юридической области.

При этом чаще всего опытным сотрудникам предлагается занять пост менеджеров развития, руководителей проектов\офисов, управляющих, заместителей топовых должностей, а также мастеров, наставников и менторов, говорится в исследовании hh.ru.

Ранее сообщалось, что у всех россиян, работающих по трудовому договору, есть право на получение отпуска протяженностью не менее 28 календарных дней в год. Однако бывают случаи, когда отгулять свой отпуск до конца не удалось. Рассказываем, как быть в этой ситуации.