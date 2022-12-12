Очередной циклон завалит Петербург снегом 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, погодные условия в Санкт-Петербурге будут формироваться под влиянием циклона «Биргит». Жители города ощутят его в виде обильных снегопадов и даже метелей.

«Он (циклон – прим. ред.) станет причиной облачной погоды, пройдет снег, временами сильный, возможны метели», – сообщил в своём telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Санкт-Петербурге может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков. Это добавит к снежному покров не меньше 5-10 сантиметров. В Ленинградской области ситуация может оказаться еще хуже:

«Высота выпавшего снега составит до 20 сантиметров», – сообщили в официальном telegram-канале администрации региона.

Также отмечается, что температура воздуха днем опустится до -5…-7 градусов. Области ожидается похолодание вплоть до — 10. Кроме того, петербуржцев предупредили о порывах ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что утром в понедельник, 12 декабря, жители Санкт-Петербурга столкнулись проблемами на дорогах. В час-пик в городе наблюдались «многокилометровые» заторы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».