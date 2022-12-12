Вслед за снегопадами к вечеру в Петербурге поднимется штормовой ветер

Сегодня, 12 декабря, жители Санкт-Петербурга столкнулись с обильными осадками в виде снега, заметно усложнившими ситуацию на дорогах. К вечеру погода только ухудшится.

«В течение первой половины дня снег будет идти постоянно, но вечером еще одна зона осадков с более интенсивным снегом», – сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, добавив, что к началу ночи снежный покров прибавит 10-15 сантиметров. При этом метели и заносы на дорогах только усилятся.

Также отмечается, что северо-восточный ветер продолжает становиться сильнее. На акватории Невской губы и Финского залива он разгоняется до 15-20 метров в секунду и станет еще быстрее к вечеру.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новый циклон покроет Санкт-Петербург снегом в течение 12 декабря. Температура воздуха днем опустится до -5…-7 градусов. Области ожидается похолодание вплоть до – 10.