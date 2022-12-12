Капля в море: с начала зимы в Петербурге растопили почти 120 тыс. кубометров снега

Новый циклон обрушился на Санкт-Петербург в понедельник, 12 декабря. Коммунальные службы утилизировали почти 122 тысячи кубометров снега. Тем не менее, ситуация на дорогах по-прежнему плачевная: водители и пешеходы испытывают сложности с передвижением.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, в настоящий момент работами по уборке снега занимаются 1007 машин и 964 единицы техники. В то же время продолжают поступать сообщения от петербуржцев, жалующихся на низкое качество уборки улиц и дорог.

Загрязненность снегом приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в дальнейшем ухудшающим ситуацию. По состоянию на 15:50 в Санкт-Петербурге отмечаются 6-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Не исключено, к вечеру заторы разрастутся до утренних показателей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вслед за снегопадами к вечеру в Санкт-Петербурге поднимется штормовой ветер.