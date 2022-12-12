Снежный коллапс: в Петербурге 10-балльные пробки

Вечером 12 декабря, в Санкт-Петербурге наблюдается значительное ухудшение погодных условий, проявляющееся в виде штормового ветра и метели. На фоне этого по центру города быстрее идти пешком – коммунальщики не справляются с ситуацией на дорогах.
«Пешком быстрее», – такую оценку дорожной ситуации даёт сервис «Яндекс.Пробки». На интерактивной карте видно, что весь центр Санкт-Петербурга «выкрашен» в красный цвет.
От жителей города поступают жалобы на работу коммунальных служб и отсутствие снегоуборочной техники:
«На призывы Гидрометцентра не выезжать сегодня на дороги Санкт-Петербурга откликнулась вся снегоуборочная техника», – прокомментировал дорожную ситуацию петербуржец во «ВКонтакте». По его словам, за 3 часа езды по городу он не увидел ни одной единицы техники.
Следует отметить, что помимо погоды движения машин повлияли дорожно-транспортных происшествия. К 18:20 на территории Санкт-Петербурга зафиксировали больше 20 аварий.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что с начала зимы в Петербурге растопили почти 120 тысяч кубометров снега. Тем не менее, ситуация на дорогах по-прежнему плачевная: водители и пешеходы испытывают сложности с передвижением.