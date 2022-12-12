Путин поручил увеличить зарплату бюджетникам

Путин поручил увеличить зарплату бюджетникам
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству повысить заработную плату работникам бюджетного сегмента экономики в 20223 году. Сведения об этом были опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022», – сообщается в документе.

Отдельное внимание уделяется необходимости представить доклад об исполнении данных указаний до 30 марта 2023 года и далее в ежеквартальном формате.

Ранее Gazeta.spb сообщала, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем Конституции. Он также напомнил вице-премьерам о ее значении и подчеркнул, что президент и правительство делают все для обеспечения гарантий конституции.

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