Мишустин напомнил вице-премьерам о важности конституции

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем Конституции. Он также напомнил вице-премьерам о ее значении и подчеркнул, что президент и правительство делают все для обеспечения гарантий конституции.

«Поздравляю всех с праздником – с Днем Конституции. Это основной документ нашей страны, в нем закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные», – заявил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами России.

Он также отметил, что особое влияние в деятельности президента и правительства уделяется семьям с невысокими доходами и соблюдению конституционных гарантий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что большая часть жителей Российской Федерации (54%) выражает мнение о том, что конституция влияет на все остальные законы и особенности. Такие выводы можно сделать на основании исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).