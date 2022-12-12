Опрос показал, сколько россиян ощущают влияние конституции

Большая часть жителей Российской Федерации (54%) выражает мнение о том, что конституция влияет на все остальные законы и особенности. Такие выводы можно сделать на основании исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 54% граждан России, конституция – основополагающий закон, влияющий на все сферы жизни. Данный показатель вырос с1991 года, когда такую позицию разделяли только 41% россиян.

С другой стороны, каждый пятый россиянин (20%) придерживается мнения, что конституция – этот только «красивые слова», не оказывающие никакого влияния на окружающую действительность.

Для еще 22% конституция является важным документом в контексте всего государства, но оказывает малозаметное влияние на людей. В этом вопросе динамика тоже по-своему положительная: в 1991 году тех, кто так считает, было больше — 26%.

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