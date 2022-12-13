Петербуржцев во вторник ожидает небольшой снег и слабое повышение температуры

Петербуржцев во вторник ожидает небольшой снег и слабое повышение температуры
Фото: Unsplash

Во вторник, 13 декабря, погода в Санкт-Петербурге продолжает меняться под действием периферии циклона «Биргит». После метели и штормового ветра жителей города ждет легкий снег и небольшое потепление.

«[…] ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег», – сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Фобос в своем официальном telegram-канале.

Он также отметил, что днем температура воздуха в Санкт-Петербурге будет колебаться в диапазоне -3…-5 градусов. При этом в Ленинградской области также ожидается потепление до -2…-7 градусов соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы начали утро вторника, 13 декабря, с автомобильных заторов на дорогах и неубранного снега. Смольному не удалось полностью справиться с последствиями циклона «Биргит».

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