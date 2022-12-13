Высота снежного покрова в Петербурге увеличилась на 15,7 мм за 12 декабря

Метель, вызванная циклоном «Биргит», засыпала Санкт-Петербург 15,7 миллиметрами снега в понедельник, 12 декабря. Но уже сегодня, 13 декабря, атмосферный фронт ушел в Финляндию и Карелию, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Количество осадков 15,7 мм, выпавшее вчера в Санкт-Петербурге стало новым рекордом для центральной метеостанции города за 12 декабря. Перекрыт был максимум осадков, отмеченный 12 декабря 2010 года (9,3 мм)», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

По заявлениям эксперта, температура воздуха днем продолжит повышаться вплоть до -2 градусов. Также пройдет небольшой снег.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во вторник, 13 декабря, погода в Санкт-Петербурге продолжает меняться под действием периферии циклона «Биргит». После метели и штормового ветра жителей города ждет легкий снег и небольшое потепление.