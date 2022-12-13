В вузах России начнут преподавать историю религии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству образования и науки рассмотреть вопрос о включении в программу вузов курса по истории религии России. Об этом должны доложить до 15 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России»», – уточнили в сообщении.

Доклад о результатах исполнения поручения представят до 15 марта 2023 года. Ответственными за исполнение назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также помощник президента Владимир Мединский и глава СВР Сергей Нарышкин.

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