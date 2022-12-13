В Петербурге поймали любителей ходить по льду

В Санкт-Петербурге продолжаются рейды по контролю за соблюдением запрета выхода на лед. Он действует с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года, напомнили в пресс-службе Смольного.

«В этот раз посетили Орловский пруд, Английский пруд, Красный пруд и провели мониторинг Акватории Финского залива в районе платформы “Ораниенбаум” и в районе Маяка», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы горадминистрации.

Также отмечается, что в ходе рейда со льда сняли двух человек, также были составлены 2 протокола об административных нарушениях. Еще с 16 гражданами, отдыхающими около водоемов, провели профилактические беседы. Им также были выданы памятки с правилами безопасного поведения рядом с водными объектами.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что метель, вызванная циклоном «Биргит», засыпала Санкт-Петербург 15,7 миллиметрами снега в понедельник, 12 декабря.