В Петербурге улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

На рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга утвердили проект продления улицы Дыбенко почти на километр – от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Эта территория – зона интенсивной застройки и высокой нагрузки на улично-дорожную сеть. Новый участок улицы Дыбенко станет частью транспортного каркаса этой части Невского района», – отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В рамках проекта планируется двухэтапное строительство четырехполосной (по две на сторону) районной магистрали протяженностью в 900 метров. В рамках первого застройщик отстроит около 310 метров дороги и передаст этот участок городу на безвозмездной основе.

Вторая часть проекта будет выполнена за счет городского бюджета или при поддержке одного из инвесторов, застроивших ближайшие территории.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что проект третьего этапа Широтной магистрали утвердили в Санкт-Петербурге.