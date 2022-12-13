Прокуратура начала проверку по факту пожара в Невском районе Петербурга

Утром во вторник, 13 декабря, поступила информация о пожаре на заводе «Звезда», расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга. Районная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием здания.

«По предварительным данным, сегодня утром произошло возгорание ангара, расположенного на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123», – говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что во время пожара огонь распространился на площади в 200 квадратных метров и был локализован усилиями 35 сотрудников экстренной службы.

Координированием действий правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия занимается прокурор Невского района Юрий Сулицкий, добавили в пресс-службе ведомства.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заключили в сообщении.

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