В Петербурге задержали подозреваемую в хищении 1,5 млн рублей из бюджета

В августе 2021 года полицейские получили заявление о том, что с 2 по 30 декабря 2020 года руководители частного образовательного учреждения, расположенного на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, похитили бюджетные средства. Директора учреждения задержали 10 декабря 2022 года.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники похитили деньги, полученные ими от Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в рамках нац проекта. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

В пятницу, 10 декабря в 15:20 оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали и изобличили 54-летнюю руководительницу учреждения.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – уточнили в сообщении пресс-службы, добавив, что уголовное дело уже возбуждено.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжаются рейды по контролю за соблюдением запрета выхода на лед. Он действует с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года, напомнили в пресс-службе Смольного.