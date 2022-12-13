Циклон ушёл, а снег – нет: центр Петербурга снова перекрыт пробками

Второй вечер подряд, 13 декабря, жители Санкт-Петербурга страдают от последствий циклона «Биргит». Вызванные им метели сковали дороги снегом в час пик днем раньше и делают это до сих пор. Несмотря на заявления Смольного о масштабных снегоуборочных работах, центр города почти не проходим.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Санкт-Петербурге наблюдаются 8-балльные пробки. Особенно сложная ситуация в центре: многие дороги на интерактивной карте выкрашены в красный.

«Вся Петроградка (Петроградская улица – прим. ред.) – один сплошной сугроб», – прокомментировал дорожную ситуацию один из жителей города.

Также следует отметить, что в Северной столице к 18:25 зафиксировали больше 10 аварий. Так, например, из-за столкновения двух авто на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Типанова затруднен проезд. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге дорожники усиленно убирают почти 18 сантиметров снега, выпавшего 12 декабря. К сожалению для жителей города, усилий коммунальщиков оказалось недостаточно.