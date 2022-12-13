Последняя снежинка: петербуржцы обратились в СК с жалобой на компании, убирающие город от снега

С первых дней зимы Санкт-Петербург постепенно утопает в снегу. Особенно ярко горожане почувствовали это 12 и 13 декабря после того, как за сутки циклон «Биргин» принес в виде осадков почти 20 сантиметров снега.

На фоне пробок от 7 до 10 баллов утром и вечером, а также множественных аварий горожане отправили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить предприятия, ответственные за уборку города.

В понедельник, 13 декабря, поступала информация от комитета по благоустройству Северной столицы, которым руководит Василий Пониделко, днем расчищать снег должны были 964 единицы спецтехники.

Тем не менее, журналистам удалось отыскать на интерактивной карте, в реальном времени показывающей передвижение снегоуборщиков, только 286 машин к 18:30. Некоторые из них при этом были на холостом ходу. В условиях транспортного коллапса – пробок в 10 баллов – данная статистика вызывает вопросы.

«Мне стало известно, что СПб ГУДП «Центр» потратил свыше 100 млн рублей нецелывым способом вместо, предназначенных на уборку улиц (ответ ведомства прилагаю)», – утверждает Красимир Врански, координатор общественного движения «Красивый Петербург», в тексте письма, направленного в Следственный комитет. Его текст есть в распоряжении Gazeta.spb.

В своем обращении к правоохранительным органам активист просит, в случае обнаружения нецелевого использования средств, принять меры по их возврату и привлечению виновных к ответственности. Возвращенные деньги, добавил Красимир Врански, должны пойти на очистку улиц и дорог Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что второй вечер подряд, 13 декабря, жители Санкт-Петербурга страдают от последствий циклона «Биргит».