В Петербурге выявлено 973 новых случая заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 10 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 973 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 298 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 801 человек. Умерли от заболевания 14 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 810 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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