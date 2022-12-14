ЦБ РФ продлил послабления для МФО в части резервов на займы мобилизованных

Центробанк РФ продлил послабления для микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Это касается тех компаний, которые могут не относить займы мобилизованных к реструктурированной задолженности при формировании резервов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта мера будет действовать до 31 декабря следующего года, добавили в ведомстве. Также уже с начала года начнет свое действие обязательное раскрытие финансовой отчетности. Исключением все также будет считаться та информация в отчетности, которую можно счесть «чувствительной» к санкционным рискам, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что компания Amazon не оспорила назначенные ей российским судом штрафы из-за отказа удалять запрещенную в стране информацию. По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, компания не оспорила решение суда в срок. Оно вступило в силу еще 25 ноября.