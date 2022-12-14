Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает жителей об ухудшении погодных условий 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что 15 декабря в Санкт-Петербурге ночью и в начале дня в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В то же время на дорогах города ожидается гололёд. В случае с гололёдом рекомендуется передвигаться неспеша, не перебегать проезжую часть.

Если у вашей обуви скользящая подошва, наклеивайте на нее по мере необходимости кусочки обычного лейкопластыря – он уменьшает скольжение. В случае, если падение уже неизбежно, постарайтесь прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. Тогда получится так, что вы перекатитесь и сможете избежать серьезных травм, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с помощью закаливающих процедур стоит укреплять свои сосуды. Об этом сообщила врач общей практики Елена Кудряшова. В частности, будут полезны контрастный душ, чередование теплых и холодных ванночек для ног.