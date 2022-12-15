В России усилят контроль за спам-звонками

Минцифры предложило операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясним, что автообзвон — это способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Специальная программа звонит по случайным номерам. Таким образом, программа может совершить порядка 300 звонков одновременно.

Когда абонент отвечает на звонок, он может услышать заранее записанное голосовое сообщение, или программа может переключить его на человека.

Теперь же операторам предлагается использовать специальный софт, который будет блокировать именно автообзвоны. Интересно, что такая система может стать помехой не только для спамщиков, но и для мошенников. Кроме этого, Минцифры предлагает сделать так, чтобы у абонента отображалось на экране, от кого поступает звонок. Например медцентр, банк или другое учреждение и его название.