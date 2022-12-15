На проспекте Народного Ополчения произошло смертельное ДТП

В Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Ранним утром в среду, 14 декабря, владелица Киа Серато двигалась по проспекту Народного Ополчения на участке от улицы Генерала Симоняка к улице Солдата Корзуна. Она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Хавал F7.

В результате была госпитализирована женщина, которая была за рулем Киа Серато. Однако врачам не удалось её спасти, она скончалась в больнице. В состоянии легкой степени тяжести был госпитализирован водитель Хавал F7.

Источник отмечает, что виновница ДТП за прошедший год привлекалась к административной ответственности семь раз.

Ранее сообщалось, что отдел СУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту прорыва трубы с горячей водой на улице Дыбенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На данный момент следователи осмотрели место происшествия, сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Кроме этого, назначен комплекс необходимых экспертиз.