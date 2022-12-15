МегаФон запустил облачный офис на базе решений МойОфис

Отечественную альтернативу иностранному ПО предложила своим корпоративным клиентам компания МегаФон. Решение реализовано на базе продуктов МойОфис. Как утверждают в компании, это первый подобный офис в России. В МегаФон Облаке теперь доступны инструменты для коммуникаций и работы с текстами, таблицами и другими типами документов, а также корпоративной почтой.

Работает продукт по подписочной модели (SaaS). Благодаря размещению в облаке, документы с помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать из любой локации земного шара в режиме реального времени. Для этого подходят любые устройства, работающие на любых ОС. Тем самым создается функциональная рабочая среда, отвечающая запросам малого и среднего бизнеса.

Как отметил Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона, отечественные аналоги понадобились компаниям после ухода с российского рынка иностранных вендоров — в тот момент они остались без привычных базовых офисных программ. Кратно растет спрос на использование гибридных или полностью облачных решений, поскольку дополнительные серверные ресурсы бизнес тратить не готов. Поэтому МойОфис и МегаФон предоставили клиентам доступ к привычным офисным инструментам в облаке.

Коммерческий директор МойОфис Александр Иванников отметил, что компания активно развивает модель SaaS в дополнение к классическому реселлерскому каналу, чтобы сделать свои решения доступными для бизнеса, независимо его от размеров и уровня технического оснащения. Использование современного и безопасного офисного ПО по подписке позволяет повысить эффективность работы до 30%, организовав совместную удаленную работу с документами.