Разбитая фура закрыла проезд по правой полосе КАД

Разбитый и оставленный на проезжей части КАД грузовик затрудняет движение на развязке кольцевой трассы с проспектом Культуры. Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с въездом на внешнее кольцо.

«Разбитая фура стоит на КАД в сторону проспекта Энгельса после проспекта Культуры», – сообщили автомобилисты в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, в фуру врезался другой грузовик. Сейчас он стоит через несколько метров за разбитым грузовым автомобилем. Информации о пострадавших нет.

По данным сервиса, «Яндекс.Пробки» к 09:45 движение по трассе по-прежнему затруднено, к указанной аварии при этом добавилось еще две. Обе произошли на том же участке, при этом одна связана с поломкой машины.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что утром 14 декабря в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло смертельное ДТП.