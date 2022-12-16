Разбитая фура закрыла проезд по правой полосе КАД

Разбитая фура закрыла проезд по правой полосе КАД
Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте»

Разбитый и оставленный на проезжей части КАД грузовик затрудняет движение на развязке кольцевой трассы с проспектом Культуры. Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с въездом на внешнее кольцо.

«Разбитая фура стоит на КАД в сторону проспекта Энгельса после проспекта Культуры», – сообщили автомобилисты в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, в фуру врезался другой грузовик. Сейчас он стоит через несколько метров за разбитым грузовым автомобилем. Информации о пострадавших нет.

По данным сервиса, «Яндекс.Пробки» к 09:45 движение по трассе по-прежнему затруднено, к указанной аварии при этом добавилось еще две. Обе произошли на том же участке, при этом одна связана с поломкой машины.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что утром 14 декабря в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло смертельное ДТП.

«Яндекс.Пробки» дтп кад пробки


 

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