В Санкт-Петербурге запустили комплекс, способный переработать 200 тыс. тонн мусора ежегодно

«Невский экологический оператор» (НЭО) начал эксплуатацию первой очереди комплекса глубокой переработки отходов «Волхонка», которая сможет перерабатывать до 200 тысяч тонн отходов в год.

Объем совокупных инвестиций оценивается в 4,9 миллиарда рублей. Второй этап собираются финансировать с помощью облигационного займа ППК «Российский экологический оператор» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного организациями во время Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает ТАСС, реализация второго этапа запланирована на 2023 год. Будут построены новые производственные корпуса, за счет чего производительность комплекса можно будет увеличить на 200% – еще на 400 тысяч тонн отходов ежегодно.

Некоторое время назад поступала информация о том, что Российский экологический оператор (РЭО) будет вести мониторинг работы региональных операторов по вывозу твердых отходов в новогодние праздники.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, каждый год определенный коллапс возникает в одном-двух регионах страны. Он выразил надежду, что подобных сложностей в этом году возникать не будет, а если и будут – то должно происходить оперативное устранение проблемы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что никаких захоронений твердых коммунальных отходов в черте Санкт-Петербурга не будет. Такое заявление сделал Александр Беглов в ходе прямого эфира 10 декабря. Он также подчеркнул, что без строительства мусороперерабатывающих заводов не обойтись.