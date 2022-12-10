Власти Петербурга рассказали, будут ли захоронения мусора в черте города

Никаких захоронений твердых коммунальных отходов в черте Петербурга не будет. Такое заявление сделал Александр Беглов в ходе прямого эфира 10 декабря.

Также он рассказал, что к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять современных заводов для переработки мусора. В то же время до конца 2022 года планируется запустить еще один сортировочный комплекс, рассчитанный на 200 тысяч тонн. Сейчас же совместно с Ленобластью используется четыре полигона для захоронения и семь сортировочных комплексов.

По словам Беглова, без строительства мусороперерабатывающих заводов не обойтись. Для этого власти вели переговоры с действующими операторами, но подрядчики не только отказались от проекта, но и начали шантажировать город, заявил Беглов.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Петербурге достроят все проблемные дома, а значит и решат проблемы всех обманутых дольщиков города. К началу 2022 года в городе удалось возвести 54 проблемных дома. В 2023 году планируется достроить оставшиеся пять проблемных домов.