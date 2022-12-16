За половину декабря в Петербурге выпало почти 70% месячной нормы снега

В период с 1 по 16 декабря на территории Санкт-Петербурга выпало почти 70% месячной осадков в виде снега. Особенно тяжело пришлось жителям Северной столицы в начале недели: 12 и 13 декабря, когда в городе хозяйствовал циклон «Биргит».

«Всего за 15 дней в Санкт-Петербурге выпало 34,9 мм осадков, и все они были в виде снега. Такое количество осадков соответствует 69 % от месячной нормы», – написал главный синоптик города Александр Колесов в своем официальном telegram-канале.

Он также отметил, что высота снежного покрова по состоянию на пятницу, 16 ноября, находится в диапазоне от 17 до 21 сантиметра. При этом за весь указанный период небо расчищалось для солнца на протяжении всего 3,3 часов – столько времени петербуржцы могли увидеть дневное светило.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что жалобы петербуржцев приводят город в порядок после снегопадов.