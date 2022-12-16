«Аллея Доблести» для погребения погибших военнослужащих открыли в Петербурге

«Аллея Доблести» для погребения погибших военнослужащих открыли в Петербурге
Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге на территории Белоостровского кладбища открыли «Аллею Доблести». Она предназначена для погребения военнослужащих, которые принимали участие в специальной военной операции.

«Мы чтим героев, сражающихся за нашу Родину, и отдаём должную память павшим смертью храбрых», – отметил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем официальном telegram-канале, где также рассказывается и про саму «Аллею Доблести».

Отмечается, что администрация Санкт-Петербурга готова рассмотреть возможность появления подобных Аллей и на других кладбищах, расположенных на территории города.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кронштадте подростки вновь забросали Вечный огонь снегом. Происшествие случилось в среду, 14 декабря, в вечернее время. Двое несовершеннолетних подошли к Вечному огню, расположенному на Якорной площади. Затем подростки забросали его снегом, из-за чего огонь и потух.

кладбище специальная военная операция


 

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