В Кронштадте подростки закидали Вечный огонь снежками

В Кронштадте подростки вновь забросали Вечный огонь снегом. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что происшествие случилось в среду, 14 декабря, в вечернее время. Как стало известно после просмотра камер видеонаблюдения, двое несовершеннолетних подошли к Вечному огню, расположенному на Якорной площади. Затем подростки забросали его снегом, из-за чего огонь и потух.

Сейчас полиция занимается розыском несовершеннолетних, добавил источник издания.

Напомним, аналогичное происшествие случилось на Якорной площади 17 февраля. Об инциденте заявили в районную администрацию. Отыскать «тушителей» получить по камерам. Оказалось, что сделали это двое детей.

Позднее выяснилось, что малыши потушили огонь, пока играли. Когда все происходило, с юными горожанами находились две девушки. Последние отвлеклись и не заметили, что творят дети.

Ранее сотрудники полиции составили административный протокол на женщину, чьи дети затушили «Вечный огонь» на Марсовом поле в Петербурге.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 22 января около 14:30 на Марсовом поле дети снегом затушили «Вечный огонь», после чего скрылись с места происшествия.