Дети снегом потушили вечный огонь на Марсовом поле

Дети снегом потушили вечный огонь на Марсовом поле
Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции составили административный протокол на женщину, чьи дети затушили «Вечный огонь» на Марсовом поле в Петербурге.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 22 января около 14:30 на Марсовом поле дети снегом затушили «Вечный огонь», после чего скрылись с места происшествия.

В 14:41 «Вечный огонь» был вновь зажжен. Личности детей удалось установить. Мать несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские Северной столицы разыскивали вандалов, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле вечером воскресенье, 17 января.

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