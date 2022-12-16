Конец недели встретит петербуржцев резким похолоданием

Вторая половина недели будет для Санкт-Петербурга относительно спокойной: второго «Биргита» не предвидится, значительные осадки не намечаются. Тем не менее, к воскресенью, 18 декабря, в городе может похолодать до -15 градусов.

«Холодная воздушная масса да прояснения в облаках создают условия для холодных ночей. Наиболее холодной будет ночь на воскресенье, температура воздуха при слабом ветре понизится в городе до -12…-14 градусов», – рассказал главный синоптик города в своем официальном telegram-канале.

При этом, следует из заявлений эксперта, в Ленинградской области температура может упасть вплоть до -18 градусов. Тем не менее, уже днем в воскресенье придет теплый атмосферный фронт, а вместе с ним – потепление вплоть до -3 градусов.

«Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет 0 гр., скорее всего, уже ночью в понедельник», – добавил Александр Колесов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за половину декабря в Петербурге выпало почти 70% месячной нормы снега.