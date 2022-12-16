Россиянам рассказали, как безопасно устроить салют

Россиянам рассказали, как безопасно устроить салют
Фото: Gazeta.SPb

В преддверии Нового года как никогда важно вспомнить основные правила при покупке пиротехники. О том, как устроить салют безопасно, рассказала замначальника отдела по работе со СМИ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Наталья Романович.

«Первым делом мы осматриваем упаковку – на ней не должно быть каких-либо повреждений. Она не должна быть вскрыта или порвана. Не должно быть следов воздействия каких-либо жидкостей», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также очень важно обратить внимание на срок годности изделия. Более того, покупатель имеет право запросить у продавца сертификаты соответствия пиротехнической продукции. Наталья Романович не советует приобретать пиротехнику в онлайн-магазинах. Потребитель в таком случае рискует заказать испорченный товар.

Кроме того, следует учитывать класс пиротехнического изделия – от него зависит радиус опасной зоны, добавила представитель экстренной службы.

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