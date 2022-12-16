В Мариинском театре отмечает 90-летие композитор Родион Щедрин

Сегодня, 16 декабря, свое 90-летие отмечает известный российский композитор Родион Щедрин. В Мариинском театре артисты представили премьеру балета на музыку «Озорные частушки».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специальная постановка хореографа Вячеслава Самодурова является подарком для самого Родиона Щедрина. Также на сцене. Перед зрителями также выступила прима-балерина Диана Вишнева в «Кармен-сюите». Ее именинник написал для своей супруги балерины Майи Плисецкой.

Вечер балета кульминационно завершит фестиваль Мариинского театра, приуроченный к юбилею знаменитого композитора. До 31 декабря петербуржцы и жители Северной столицы смогут лицезреть самые знаменитые произведения мастера: оперы «Очарованный странник», «Не только любовь», «Запечатленный ангел», «Левша», концерты и балеты.