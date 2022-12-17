Петербуржцам назвали сроки зимних каникул для младшеклассников

Петербуржцам назвали сроки зимних каникул для младшеклассников
Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим график зимних каникул для младшеклассников, находящихся в зоне риска, был изменен. Детали рассказала вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

Так в связи с тем, что 75% заболевших в текущий эпидемиологический период – дети школьного возраста, зимние каникулы для учащихся младших классов должны начаться уже с 21 декабря. При этом также предусмотрены альтернативные занятия:

«Начальная школа продолжит работать в обычном режиме, только это будут не уроки, а дополнительные занятия, посещение которых возможно по желанию родителей», – сообщила Ирина Потехина на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Она также подчеркнула, что сдвиг начала каникул нужен для прерывания цепочки заражения. Отдельно подчеркивалось, что праздничные мероприятия по решению главного санитарного врача Санкт-Петербурга не отменялись. Поэтому дети должны получить свои «елки» в школах.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге всего за одну неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению вырос на 66,4%. На долю детей приходится 55% заболевших.

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