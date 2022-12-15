Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге возросла на 66,4%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге возросла на 66,4%
Дети из Петербурга довольно часто болеют ОРВИ. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге всего за одну неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению вырос на 66,4%. На долю детей приходится 55% заболевших. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, активнее всего сейчас в городе циркулируют РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. Что касается гриппа, то большее количество заболеваний приходится на штамм А (H1N1)/09, также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2).

По данным на 15 декабря, охват иммунизацией населения города составил 61%.

Напомним, сейчас по стране бушует вирус гриппа. Количество заражений постепенно возрастает. Например, в Петербурге ежедневно госпитализируют по 200 детей с этим заболеванием. Однако вокруг этой болячки ходит много мифом. Рассказываем о них.

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