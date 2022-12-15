Петербуржцам рассказали о мифах и фактах про грипп

Сейчас по стране бушует вирус гриппа. Количество заражений постепенно возрастает. Например, в Петербурге ежедневно госпитализируют по 200 детей с этим заболеванием. Однако вокруг этой болячки ходит много мифом. Рассказываем о них.

Например, есть миф, что грипп лечить не имеет смысла и сам пройдет. Грипп очень опасен и сам по себе, конечно, не пройдет. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме этого, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему.

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