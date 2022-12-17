Закон о софинансировании ремонта дорог Ленобласти Петербургом рассмотрят на будущей неделе

Закон о софинансировании ремонта дорог Ленобласти Петербургом рассмотрят на будущей неделе
Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга

Законопроект о предоставлении бюджетных субсидий на ремонт дорог к садоводствам Ленинградской области рассмотрят в петербургском парламенте на следующей неделе. Деньги поступят из бюджета Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

«Губернатор города предложил выделить на эти цели более 1,046 млрд рублей в ближайшие 3 года», – уточнили в сообщении, добавив, что эти средства пойдут на улучшении состояния 21 автомобильной дороги регионального и 64 дорог местного значения, по которым петербуржцы добираются до своих садовых участков.

Соглашение, подписанное главами Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ноябре, предусматривает, что 80% предстоящих работ должен оплатить город, а оставшиеся 20% – область.

«Более 2,5 миллионов горожан ежегодно выезжают летом на свои садовые участки в районы Ленинградской области, порядка 200 тысяч семей живут там круглый год», – отметил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в период с января по декабрь 2022 года количество частных дачных домов в категории до миллиона рублей сократилось почти на 40%.

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