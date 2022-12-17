Не трогайте дельфинов: Госдума ужесточит запрет на ловлю морских млекопитающих

В Государственной Думе Российской Федерации в первом чтении приняли законопроект, который закроет лазейку для браконьеров, занимающихся отловом морских млекопитающих.

Закон о запрете промышленного лова водоплавающих животных оставлял возможность отлавливать их в культурно-просветительских целях. Инициатива запретит ловить дельфинов и китов, включая кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских свиней и других.

«Это гуманная и необходимая мера: морские млекопитающие занесены в Красную книгу, и есть реальная угроза их исчезновения», – пояснили в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

После принятия законопроекта морских животных не будут отлавливать дельфинариев и морских цирков – их заполнят животными, рожденными в неволе.

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