Не трогайте дельфинов: Госдума ужесточит запрет на ловлю морских млекопитающих

Не трогайте дельфинов: Госдума ужесточит запрет на ловлю морских млекопитающих
Фото: Unsplash

В Государственной Думе Российской Федерации в первом чтении приняли законопроект, который закроет лазейку для браконьеров, занимающихся отловом морских млекопитающих.

Закон о запрете промышленного лова водоплавающих животных оставлял возможность отлавливать их в культурно-просветительских целях. Инициатива запретит ловить дельфинов и китов, включая кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских свиней и других.

«Это гуманная и необходимая мера: морские млекопитающие занесены в Красную книгу, и есть реальная угроза их исчезновения», – пояснили в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

После принятия законопроекта морских животных не будут отлавливать дельфинариев и морских цирков – их заполнят животными, рожденными в неволе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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