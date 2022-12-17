Петербург обошел Москву по числу госпитализаций с COVID-19

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Аналогичные тенденции отмечаются в отношении показателей смертности и госпитализации. В больницы Северной столицы увозят больше зараженных, чем в Москве.

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедший день в больницы Северной столицы увезли 223 человека, заболевших COVID-19. В Москве за то же время число госпитализаций достигло только 1666. Суточная смертность от болезни в Санкт-Петербурге также растет: с 12 до 17. Здесь столичные показатели не уступают.

Также следует отметить, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки заболели 1153 человека. Таким образом, это уже третий день, когда показатель заболеваемости в городе превосходит отметку в тысячу жителей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Боткинском больнице добавили почти детских 50 коек.