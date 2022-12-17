В Боткинском больнице добавили почти детских 50 коек

С 16 декабря в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в детском отделении прибавилось 48 коек. Соответственно, сейчас их число достигло 94.

«Отделение осуществляет прием детей старше 12 лет с острыми респираторными вирусными заболеваниями, в том числе гриппом», – сообщили в официальный странице комитета по здравоохранению во «ВКонтакте».

Отмечается, что сейчас все пациенты Больницы Боткина при поступлении проходят тестирование на грипп, COVID-19 и ОРВИ методом ПЦР.

«Всего с ОРВИ, гриппом и ковидом госпитализируются примерно 220-230 детей в сутки, пока госпитализация имеет тенденцию к росту», – добавили в пресс-службе комитета.

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