Петербург получил 2,4 млрд рублей от Минздрава на зарплаты медикам

Петербург получил 2,4 млрд рублей от Минздрава на зарплаты медикам
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Министерство здравоохранения Российской Федерации поможет Санкт-Петербургу поднять заработные платы врачей и других медицинских работников до определенных для отрасли целевых показателей. С этой целью в бюджет города были выделены 2,4 миллиарда рублей.

«Выделенная в рамках соглашения сумма в 2 млрд 373 млн рублей будет направлена на достижение целевых показателей заработной платы, установленных государственным учреждениям здравоохранения Санкт Петербурга», – сообщили на официальном сайте администрации Северной столице.

«Целевой показатель» для врачей, к которому должен стремиться Смольный в 2022 году, равен 138 тысяч 370 рублей. Младший и средний медперсонал должен получать как минимум 68 тысяч 690 рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на территории Российской Федерации может появиться программа борьбы с сахарным диабетом.

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