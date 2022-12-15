В России могут запустить программу борьбы с сахарным диабетом

Президент России Владимир Путин попросил федеральное правительство со следующего года запустить в стране масштабную программу по борьбе с диабетом. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, программа должна будет включать в себя раннюю диагностику заболевания, обеспечение граждан расходными материалами и лекарствами. Нельзя забывать и о профилактической работе, считает президент.

«В России сейчас свыше пяти миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше. Так как болезнь часто не сразу даёт о себе знать, человек может и не подозревать, что болен», — дополнил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной промышленной ипотеки не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию.

Кроме этого, он заявил о намерении увеличить пособие беременным женщинам. Он также добавил, что получение пособия должно быть максимально доступным и простым для граждан. При этом президент обратил внимание на то, что нужно использовать более индивидуальный подход при назначении различных пособий.