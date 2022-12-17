В Петербурге почти в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски

В Санкт-Петербурге наблюдается рост спроса на защитные маски. Разница с показателями недельной давности оценивается в 142%, сообщает пресс-служба «Wildberries».

При этом повышение интереса к средствам персональной защиты от заболеваний наблюдается и в России. Так за последние семь дней спрос на маски на территории страны возрос увеличился на 50% по сравнению с ноябрьскими показателями.

Как сообщает «МК в Питере», Северная столица занимает лидирующую позицию в данном направлении: 142% увеличения спроса против 61% в Москве, 40% на территории Татарстана и 35% – в Краснодарском крайне.

Некоторое время назад поступала информация о том, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью гриппом в Санкт-Петербурге, был изменен график зимних каникул для младшеклассников. Теперь школьники с 1 по 4 класс отдыхают с 21 декабря.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Санкт-Петербург обошел Москву по числу госпитализаций с COVID-19.