В Петербурге почти в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски

В Санкт-Петербурге наблюдается рост спроса на защитные маски. Разница с показателями недельной давности оценивается в 142%, сообщает пресс-служба «Wildberries».
При этом повышение интереса к средствам персональной защиты от заболеваний наблюдается и в России. Так за последние семь дней спрос на маски на территории страны возрос увеличился на 50% по сравнению с ноябрьскими показателями.
Как сообщает «МК в Питере», Северная столица занимает лидирующую позицию в данном направлении: 142% увеличения спроса против 61% в Москве, 40% на территории Татарстана и 35% – в Краснодарском крайне.
Некоторое время назад поступала информация о том, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью гриппом в Санкт-Петербурге, был изменен график зимних каникул для младшеклассников. Теперь школьники с 1 по 4 класс отдыхают с 21 декабря.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что Санкт-Петербург обошел Москву по числу госпитализаций с COVID-19.