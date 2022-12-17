На Египетский мост в Санкт-Петербурге вернулись сфинксы

Статуи сфинксов вернули на Египетский мост через Фонтанку в Санкт-Петербурге. В сентябре текущего года они были демонтированы на реставрацию.

Перед снятием с постаментом скульптуры были тщательно осмотрены работниками Музея Городской Культуры:

«Были выявлены многочисленные очаги коррозии металла, утраты позолоты деталей декоративных элементов: короны и платка – немеса. Сильные повреждения были зафиксированы на красочном покрытии, которое предохраняет чугун от разрушения», – сообщили в пресс-службе учреждения.

Для того, чтобы избежать повреждений, реставраторы пользовались струйно-вихревой очисткой металла. Сфинксов также покрыли фосфатическим составом, который предотвращает возникновение ржавчины, и покрасили в цвет оксидированной бронзы.

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