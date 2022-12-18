Дворы Петербурга обработают противогололедными материалами только к вечеру понедельника

После похолоданий жителей Петербурга ожидает оттепель. По прогнозам синоптиков, она может прийти в город уже на следующей неделе. В связи с этим Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) дала распоряжение об обработке дворов города противогололедными материалами. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

Поручение было дано местным администрациям районов в рамках проекта «Чистый город», рассказали в инспекции. Подрядные организации должны будут провести превентивную противогололедную обработку дворов. Срок ограничен — до вечера понедельника.

Как пояснили в ГАТИ, эта мера позволит не допустить образования наката и льда. Исполнение поручения инспекция взяла на свой контроль.

Жители Северной столицы уже выражали недовольство по поводу качества работы снегоуборщиков. Тем не менее, к нему по-прежнему есть вопросы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что усилий Смольного, как и в прошлые годы, не хватило для уборки снега. Реагируя на это, петербуржцы начали жаловаться в различные инстанции и это дало свой результат.