Траты приезжающих в Петербург туристов значительно возросли

Вклад туристов в экономику Петербурга по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 366,16 миллиарда рублей. За прошлый год показатель составил 234 миллиарда рублей. Об этом сообщается в аналитическом отчете «Турбарометр Санкт-Петербурга 2022», представленного на пленарном заседании «Приоритеты туризма в Санкт-Петербурге, цели, результаты, достижения».

Таким образом, этот показатель вырос на 56,5%. При этом из предполагаемой суммы по итогам года на иностранцев придется порядка 30 миллиардов рублей. Интересно, что средний чек на человека за поездку в Петербург в 2022 году вырос на 24% относительно прошлого года и составил 39,8 тысячи рублей.

При этом предполагается, что на это повлияли рост цен на междугородний транспорт и увеличение расходов на проживание и питание в городе. Туристы из дальних стран в среднем тратили в городе тратили 113 тысяч рублей за одну поездку на человека в 2022 году, гости ближнего зарубежья — 64 тысячи рублей.