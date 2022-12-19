В двух петербуржских районах новостройки подорожали на 30%

С начала текущего года средняя цена «квадрата» в петербуржских новостройках возросла на 18%. Такие данные приводит агентство недвижимости Ольги Эбель.

По итогам ноября средняя цена «квадрата» в новостройках города достигла отметки в 267,2 тысячи рублей. Лидером по росту цен в Петербурге оказался Невский район, где цена «квадрата» выросла на 36,76% или на 62,2 тысячи рублей, достигнув отметки в 231,4 тысячи рублей. Заметный рост цен эксперты зафиксировали также в Выборгском районе. Здесь средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на более чем на 31% или на 53 тысячи рублей, достигнув отметки в 223,9 тысячи рублей.

Менее чем на 10% замечен рост цен только в трех районах Петербурга: в Калининском (+5%), Красногвардейском (+7,46%) и Фрунзенском (+9,1%). А вот в Кировском районе и вовсе снизились цены: на 2,2% или на 6 тысяч рублей, достигнув отметки в 269,4 тысячи рублей.